Eine Marktlogik, die sich rein an Zahlen orientiert, auf Maximierung bedacht, mag Aktionäre und Konsumenten befriedigen. Aber der Markt braucht Unternehmer, die eine Vorstellung davon haben, was gut oder richtig ist.

Begegnung mit einem Herrn, nennen wir ihn Herrn X, aus dem oberen Management eines internationalen Lebensmittelkonzerns. Herr X brannte dafür, die lokale Produktion in einem mittelamerikanischen Land zu fördern. Er sah, wie gut die Firma mit den dortigen Landwirten zusammenarbeitete. Die Lebensmittel wurden ökologisch angebaut und direkt vor Ort verarbeitet. Die Töchter und Söhne der Bauern konnten auf die von der Stiftung der Firma aufgebauten Schulen gehen. Das Versprechen nachhaltiger Entwicklung schien einlösbar. Doch firmenintern stand Herr X unter Druck. Das Werk erzielte nur einen Gewinn von, sagen wir, 15 Prozent. Die Szenarien für eine stärkere Zentralisierung, bei der die Produktion in ein Nachbarland verlagert würde, sprachen von 22 Prozent. Die Marktlogik, so schien es Herrn X, stand mit dem, was er für sinnvoll und richtig hielt, auf Kriegsfuß.

Machen Märkte Sinn? Diese Frage, mit ihrem zugegebenermaßen uneleganten Anglizismus, lässt sich in zwei Varianten stellen. Da ist zum einen die Frage, ob es sinnvoll ist, dass Märkte eine Rolle für die Allokation von Gütern und Dienstleistungen spielen. Und da ist zum anderen die Frage, ob Märkte so etwas wie Sinnhaftigkeit erzeugen können - ob sie dazu führen, dass Projekte zustande kommen und Praktiken aufrechterhalten werden, die Menschen als sinnvoll empfinden, für die sie gerne arbeiten und auf die sie zu Recht stolz sind.

Letztere Frage wird von Marktbefürworterinnen oft mit einem emphatischen Ja beantwortet. Ihr Bild von Märkten ist eines, in dem Individuen neue Ideen haben, kreativ und innovativ sind, Dinge aufbauen, kurz: auf Arten und Weisen tätig sind, die man ohne Ironie oder Zynismus als sinnstiftend beschreiben kann. Märkte sind in diesem Bild das Koordinationsinstrument, das all diese kreativen Menschen und ihre sinnvollen Aktivitäten zusammenbringt. Sie sorgen dafür, dass sich Angebot und Nachfrage treffen.

An der einen oder anderen Stelle sorgen sie auch dafür, dass vielleicht nicht alle Angebote verwirklicht werden; man frage etwa angehende Filmemacher. Aber hier können öffentliche Förderinstitutionen ergänzende Möglichkeiten bereitstellen. In jedem Fall sind Märkte in diesem Bild ein Raum der Möglichkeiten, in dem gilt: Let a thousand flowers bloom! Menschen können und sollen in Märkten ihre unterschiedlichen Vorstellungen von Sinn und Wert verwirklichen.Kritiker dagegen sehen, was Herr X erlebte: eine Marktlogik, die gegen Sinnhaftigkeit arbeitet, die keine Vorstellung davon in sich trägt, was gut oder richtig ist, sondern sich rein an Zahlen orientiert, im Modus der Maximierung. Diesem Bild zufolge kann Sinn, sofern er überhaupt eine Rolle spielt, nur durch die Wünsche der Konsumentinnen ...

