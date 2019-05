Partnerschaft betont die Gesundheitsaufklärung und regt Frauen zur Eigeninitiative an



San Antonio (ots/PRNewswire) - Seno Medical Instruments, Inc. (Seno Medical), ein in Texas ansässiges Unternehmen für medizinische Bildgebung, das bahnbrechende Technologien zur Brustkrebsdiagnostik entwickelt, kündigte eine Partnerschaft an, die die Know Your Lemons-Aufklärungskampagne von Worldwide Breast Cancer unterstützt. Ausgangspunkt sind die Niederlande, die eine der höchsten Brustkrebsraten der Welt aufweisen.



Seno wird über die Partnerschaft mit Know Your Lemons Aufklärungsaktivitäten unterstützen, die sich auf Gesundheitsdienstleister in den Niederlanden konzentrieren.



Die von Worldwide Breast Cancer, einer internationalen Brustkrebs-Charity gesponserte Kampagne Know Your Lemons (wörtlich: Kenn dich mit deinen Zitronen aus) konzentriert sich auf die Aufklärung zum Thema Brustgesundheit. Die Partnerschaft mit Seno Medical wird dazu beitragen, Tabus, Berührungsängste und Lese- und Verständnisprobleme zu überwinden, alles Faktoren, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema Brustkrebs behindern. Zum Einsatz kommt eine Reihe von eindrücklichen Bildern - und zwar von Zitronen, die hier als gutes und neutrales Äquivalent für Brüste dienen.



"Weltweit haben mehr als zwei Millionen Frauen im vergangenen Jahr die Diagnose Brustkrebs erhalten. Die Früherkennung ist ein wichtiger Schlüssel zum Überleben", erklärt Tammy Garcia, Senior Vice President Sales und Marketing bei Seno Medical. "Know Your Lemons stößt Gespräche zu Brustkrebs an, die Leben retten können. Wir sind stolz darauf, Teil dieser bahnbrechenden Kampagne zu sein, die darauf abzielt, Frauen aufzuklären und sie zur Vorsorgeuntersuchung zu bewegen".



Seno Medical nutzt optoakustische Ultraschall-Bildgebung, um zusätzliche Informationen über die abnormalen Blutgefäße und den Sauerstoffgehalt bzw. fehlenden Sauerstoffgehalt im Tumor und der Umgebung des Tumors zu liefern.



Vielen Menschen sind die Symptome, Risiken und Erkennungsmöglichkeiten von Brustkrebs weltweit nicht bekannt. Diese neue Kampagne konzentriert auf das, was eine gesunde Brust ausmacht, und erklärt die Zeichen von Brustkrebs anhand von Zitronen. Der Einsatz dieser Bilder umgeht nach Aussage der Seno Medical-Leitung kulturelle Barrieren auf unverkrampfte, angenehm vertraute und humorvolle Weise.



Know Your Lemons hat bereits mehr als 500 Millionen Menschen in mehr 20 Sprachen erreicht, und Fachkräfte der öffentlichen Gesundheitsfürsorge und medizinisches Personal in über 90 Ländern nutzen die Aufklärungsressourcen.



"Eine Zitrone hat kein Geschlecht, ist weder mit ethnischer Herkunft noch kulturellen Tabus besetzt, und kann von daher für alles stehen", sagt Corrine Ellsworth-Beaumont, die Begründerin von Know Your Lemons. "Die Kampagne schafft mit dem Äquivalent Zitronen einen Ansatz, der frei von sexuellen oder abschreckenden Untertönen ist und nicht Gefahr läuft, zensiert zu werden. Die Partnerschaft mit Seno Medical bringt uns unserem Ziel, alle Frauen aufzuklären, weiter näher".



Seno Medical Instruments, Inc. ist ein in San Antonio, Texas, ansässiges Unternehmen für medizinische Bildgebung, das sich der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Modalität in der Krebsdiagnose widmet: der optoakustischen Bildgebung. Das Imagio® Breast Imaging System von Seno Medical vereint die optoakustische Technologie mit Ultraschall (OA/US), um in Echtzeit funktionelle und anatomische Bilder der Brust zu erzeugen. Die optoakustischen Bilder liefern eine einzigartige Abbildung des Blutes im Bereich der Brust-Verdichtungsherde, während der Ultraschall ein traditionelles Bild der Anatomie bietet, und zeigen das Vorhandensein oder Fehlen von zwei kennzeichnenden Indikatoren für Krebs - Angiogenese und Sauerstoffentzug.



OTS: Seno Medical newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134589 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134589.rss2



Pressekontakt: Bryan Fisher, 202.868.4825, bfisher@messagepartnerspr.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885499/Seno_Medical___know_yo ur_lemons.jpg