Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.S92: SMA Solar am 12.5. -6,75%, Volumen 193% normaler Tage , GPRO: GoPro am 12.5. -3,90%, Volumen 381% normaler Tage , RKET: Rocket Internet am 12.5. -3,42%, Volumen 234% normaler Tage , GFT: GFT Technologies am 12.5. 7,08%, Volumen 128% normaler Tage , AIXA: Aixtron am 12.5. 10,12%, Volumen 138% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 12.5. 28,17%, Volumen 759% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. ThyssenKrupp TKA_DE 14.400 28.17% Aixtron AIXA 10.305 10.12% GFT Technologies GFT 8.320 7.08% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...