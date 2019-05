Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für bessere Arbeitsverhältnisse in ganz Europa stark gemacht. "Wir wollen, dass es in Europa anständige Arbeitsbedingungen und faire Löhne gibt", sagte Heil der "Neuen Westfälischen" (Montagsausgabe).



Er fügte hinzu: "Ganz konkret will ich die Ausbeutung von Menschen bei den Paketdiensten beenden." Er sei zuversichtlich, dass man in der Großen Koalition auch für die Paketbranche zu einer guten Lösung komme, "die sich in der Praxis bewährt", so Heil. "Europa muss insgesamt sozialer werden", forderte er.