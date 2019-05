FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Die Erholung an den US-Börsen am Freitagabend dürfte auch dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn etwas Auftrieb geben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,23 Prozent höher auf 12 088 Punkte. Marktbestimmendes Thema ist und bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Market sprach von "Optimismus am Markt, dass die USA und China weiter miteinander verhandeln und eine Eskalation des Handelsstreits vermieden werden könnte". Er hielt diesen Optimismus jedoch für fehl am Platz angesichts des zuletzt wieder härteren Tonfalls auf beiden Seiten.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - An der Wall Street haben die Investoren ihren Pessimismus in puncto Zollstreit am Freitag vorerst etwas abgelegt. Nach den herben Verlusten der vergangenen Tage und einem erneut schwachen Auftakt schaffte es der Dow Jones Industrial ins Plus, nachdem von konstruktiven Gesprächen zwischen den USA und China die Rede war. Am Ende rückte der New Yorker Leitindex um 0,44 Prozent auf 25 942,37 Punkte vor. Sein Wochenminus konnte er so auf 2,1 Prozent reduzieren.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind schwächer in die Woche gestartet. Das bestimmende Thema bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hat sich zuletzt zwar beschwichtigend geäußert. Die nächste angedrohte Eskalationsstufe werde nicht allzu schnell folgen. Doch eine schnelle Lösung zeichnet sich nicht ab. Japans Nikkei 225 gab zuletzt 0,66 Prozent auf 21 203 Zähler ab, Chinas CSI 300 büßte 1,31 Prozent ein, während der Handel in Hongkong am Montag wegen eines Feiertages ruhte.

DAX 12.059,83 0,72%

XDAX 12.187,07 0,87%

EuroSTOXX 50 3.361,05 0,31%

Stoxx50 3.078,99 0,12%

DJIA 25.942,37 0,44%

S&P 500 2.881,40 0,37%

NASDAQ 100 7.586,53 0,05%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,27 0,13%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1230 -0,04%

USD/Yen 109,78 -0,16%

Euro/Yen 123,28 -0,21%°

ROHÖL:

Brent 70,81 +0,19 USD

WTI 61,63 -0,03 USD°

/jha

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0050 2019-05-13/07:33