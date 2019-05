The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.05.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0PF7 DZ BANK IS.A1063 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU01979AF76 ALLITRANSM 19/29 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NRW2X06 LAND NRW SCHATZ09R946 BD01 BON EUR N

CA XFRA US020002AX98 ALLSTATE 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA USU9226VAB37 VISTRA OP.C. 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA CA455870AB10 INDUSTRIAL A.I.+F.S. 2024 BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB3RE5 LB.HESS.THR.CARRARA05D/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RF2 LB.HESS.THR.CARRARA05E/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US166764BH21 CHEVRON 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USU17127AL26 CHS/SYS 19/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU97128AC36 WMG ACQUISITION 14/22REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1090334563 RELX (INVEST.) 14/19 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1411380147 AGR.BK CH.NY 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1411380220 AGR.BK CH.NY 16/19FLR MTN BD02 BON USD N