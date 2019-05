First Sensor AG: Endoskopie-Spezialist erhöht Stückzahlen um 30 Prozent DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor AG: Endoskopie-Spezialist erhöht Stückzahlen um 30 Prozent 13.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Endoskopie-Spezialist erhöht Stückzahlen um 30 Prozent - Kundenspezifische Fertigung von Kameramodulen für Chirurgiesysteme - Weiterhin hohe Nachfrage nach Imaging-Lösungen Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, verzeichnet eine weiterhin hohe Nachfrage nach Imaging-Lösungen für die optische Diagnostik. So hat ein Endoskopietechnik-Spezialist angekündigt, die Abnahme von kundenspezifisch gefertigten Kameramodulen mit einem Umsatz in Millionenhöhe in 2019 um 30 Prozent anzuheben. Eingesetzt werden die Kameramodule in den roboter-assistierten Chirurgiesystemen eines US-amerikanischen Herstellers, wo sie minimalinvasive Eingriffe unterstützen. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit sind laut Dr. Dirk Rothweiler, Vorstandsvorsitzender der First Sensor AG, die hohe Qualität und technische Expertise beim Aufbau komplexer optischer Sensorlösungen und Systeme: "Neben unserer Pressure-Expertise verfügen wir im Bereich Photonics über langjährige Erfahrung bei der hochpräzisen Integration leistungsfähiger digitaler Bildsensoren auf kleinstem Raum. Unser Schlüsselkunde schätzt zudem, dass wir kurzfristig auf erhöhte Bedarfe reagieren und unsere Produktionskapazitäten bei gleichbleibender Qualität flexibel erweitern können", so Rothweiler. Seit Produktionsstart in 2016 habe das Unternehmen die abgerufenen Stückzahlen bereits um das Achtfache gesteigert. Um die erneute Volumenerhöhung zu realisieren, sind am Dresdner First Sensor Standort für photonische Sensorintegration, der First Sensor Microelectronic Packaging GmbH, die Qualifizierung weiterer Maschinen, die Verdopplung von Prüfplätzen sowie die Schulung zusätzlichen Personals geplant. Aktuell prüft First Sensor mit dem Schlüsselkunden die Umsetzung weiterer Endoskopie-Projekte. Die optische Diagnostik ist ein wachsendes Applikationsfeld für den Sensorik-Spezialisten: Im vergangenen Geschäftsjahr konnte First Sensor den Umsatz in diesem Bereich um knapp 20 Prozent steigern. Zum Wachstum im laufenden Geschäftsjahr trägt auch die Stückzahlenerhöhung für einen international tätigen Medizintechnikkonzern im Bereich Computertomografie bei. Über die First Sensor AG Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Druckfähiges Bildmaterial http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. 13.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 809979 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809979 13.05.2019 ISIN DE0007201907 AXC0065 2019-05-13/08:02