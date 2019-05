Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 117 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Abspaltung der Energiesparte dürfte unter Investoren zu einer Neubewertung dieses Bereich als auch der unterbewerteten Kernsparte Industrie führen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Weg in Richtung einer einfacheren Konzernstruktur, bestehend aus attraktiven Geschäften, zeige sich zunehmend deutlicher./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2019 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 00:36 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-13/08:25

ISIN: DE0007236101