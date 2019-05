Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta011/13.05.2019/08:00) - _ * Erfolgreiches Geschäftsfeld Onlinehandel erhält zusätzlichen Wachstumsspielraum * Wichtiger Zwischenschritt zur Erweiterung und Zukunftsoptimierung der Logistik



Als wichtigen Zwischenschritt zur Erweiterung und Zukunftsoptimierung des Supply-Chain-Managements ihres E-Commerce-Geschäfts hat die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) jetzt einen Vertrag zur Veräußerung des langjährig genutzten, eigenen Lager- und Logistikzentrums unterzeichnet. Aktuell laufen finale Verhandlungen über den für die erste Jahreshälfte 2020 geplanten Umzug in eine beträchtlich größere Immobilie. 3U schafft damit neue Wachstumsspielräume für den stark wachsenden Onlinehandel der Tochtergesellschaft Selfio. Der neue Standort wird sowohl Raum für die absehbaren und künftigen Kapazitätserweiterungen bieten als auch einen höheren Automatisierungsgrad ermöglichen. Die damit verbundenen Effizienzvorteile werden zur angekündigten Verbesserung der Margen im Geschäftsfeld Onlinehandel maßgeblich beitragen. Im Rahmen des Verkaufs räumt der Käufer 3U die Möglichkeit ein, den bisherigen Standort bis zum vollständigen Umzug des Lagers weiter zu nutzen.



Die Transaktion führt zu einem Buchgewinn von knapp EUR 0,3 Mio. Das neue Gebäude für das Lager- und Logistikzentrum soll nicht erworben, sondern angemietet werden.



Eine möglichst effizient organisierte Logistik ist einer der Schlüsselfaktoren im E-Commerce. Die bisherigen Lager- und Logistikeinrichtungen und -abläufe haben in den vergangenen sieben Jahren die Verzehnfachung des Umsatzes der Selfio GmbH mit ermöglicht. Angesichts sich abzeichnender Kapazitätsgrenzen fiel die Entscheidung, zugunsten des weiteren Umsatz- und Ergebniswachstums einen Standortwechsel vorzunehmen.



"Online-Sichtbarkeit, Produkt-Preis und -Verfügbarkeit sind die zentralen Erfolgskriterien im Onlinehandels-Geschäft", erläutert Michael Schmidt, der Vorstandssprecher der 3U HOLDING AG. "Beste Sichtbarkeit und optimale Preisgestaltung beherrschen wir und bringen mit innovativen Verfahren uns und unseren Kunden beste Ergebnisse. Um auch die Verfügbarkeit unserer Produkte und Leistungen zukunftsweisend ausbauen zu können, werden wir jetzt modernste Techniken auf doppelt so großer Fläche einführen. So erzielen wir noch bessere Kundenzufriedenheit bei gleichzeitig verbesserten Margen. Wir setzen also unsere Wachstumsstrategie auch 2019 konsequent um, entwickeln uns technologisch kontinuierlich weiter, beseitigen eventuell aufkommende Wachstumshemmnisse und erschließen neue Potenziale."



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



(Ende)



Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net



ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557727200176



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 13, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)