Die Ölpreise haben sich übers Wochenende wenig bewegt. Im Fokus an den Märkten wird heute der Handelsstreit zwischen den USA und China stehen.

Die Ölpreise haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt und sich nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,81 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig um sechs Cent auf 61,60 ...

