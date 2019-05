flatex Morning-news: Sah es am vergangenen Freitag an den US-Börsen zu Anfang noch ...

Marktüberblick

Sah es am vergangenen Freitag an den US-Börsen zu Anfang noch nach einem weiteren Tag mit roten Vorzeichen aus, konnten sich sowohl Dow Jones als auch Nasdaq 100 zum Handelsschluss hin erholen. Grund war wieder einmal US-Präsident Trump. Er sprach nach dem Inkrafttreten der Zölle in Höhe von 25 Prozent davon, dass diese auch wieder zurückgenommen werden könnten. Dies verbesserte kurzfristig die Stimmung der Börsianer, auch wenn es nach wie vor keine Einigung zwischen den USA und China gibt. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 25.942,37, der Nasdaq 100 legte 0,07 Prozent auf 7.587,16 Zähler zu. Im Mittelpunkt stand am Freitag außerdem der Börsengang von Uber in den USA. Dieser verlief weniger euphorisch als viele vorher angenommen hatten. Nachdem der Ausgabepreis bei 45 US-Dollar gelegen hatte, ging es am ersten Handelstag mit Uber Aktien bergab, am Ende stand ein Minus von 7,6 Prozent auf 41,57 US-Dollar. Unter Druck kamen in den USA auch die Aktien von Symantec, nach Veröffentlichung der Zahlen verlor der Kurs des Herstellers von Sicherheitssoftware 12,54 Prozent. Die Zahlen des Medienunternehmens News Corp wurden dagegen positiv aufgenommen, hier stand am Ende ein Plus von rund vier Prozent auf dem Kurszettel. Der DAX wurde getrieben von ThyssenKrupp, die Aktie legte für einen DAX Wert außergewöhnliche 28,2 Prozent auf 14,40 Euro zu. Grund dafür waren Nachrichten, dass die Fusion mit Tata wohl abgeblasen wird und es auch nicht zur Zerschlagung von ThyssenKrupp kommt. Zusätzlich positiv wirkte, dass die Aufzugssparte, ein Juwel des Konzerns, wohl an die Börse kommen könnte. Ebenfalls sehr positiv Linde mit einem Zuwachs von 4,1 Prozent nach Zahlen. Der Euro Stoxx 50 beendete den Freitag mit einem Kursplus von 0,31 Prozent auf 3.361,05 Punkte, der DAX schloss am Schluss 0,72 Prozent höher bei 12.059,83 Zählern.

Relativ ruhig startet die Handelswoche was die Quartalszahlen angeht. In Deutschland dürfte das größte Interesse auf den Geschäftszahlen von E.ON, CEWE und Hochtief liegen. Auch bei relevanten Wirtschaftsdaten stehen heute keine wichtigen Veröffentlichungen an. Wahrscheinlich werden wieder einmal Nachrichten rund um den Handelskrieg die Kurse bewegen.







Ausblick DAX

Der japanische Nikkei verliert heute rund 0,7 Prozent und kann sich somit der positiven Wall Street vom Freitag nicht anschließen. Grund hierfür sind die US-Futures, welche derzeit deutlich im Minus notieren. Die ersten DAX Indikationen liegen bei rund 12.085 Punkten und damit nur leicht über den Schlusskursen vom Freitag.

Zur Charttechnik: Der DAX konnte den Handelstag mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 12.059,83 Punkten beenden. Damit konnte der DAX zwar einen positiven Handelstag auf das Parkett legen, das Tageshoch bei 12.140 konnte er aber nicht verteidigen. Von einer Trendwende konnte am Freitag also noch nicht gesprochen werden. Unterstützungen liegen bei 11.957 und bei 11.846 Punkten. Etwas darunter, bei derzeit 11.838 Zählern, verläuft der Aufwärtstrend, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 ausgebildet hat. Sollte der DAX auch an dieser Marke nicht stoppen, steht wohl ein Test der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie (EMA-Basis) ins Haus. Aktuell verläuft dieser gleitende Durchschnitt bei 11.751 Punkten, Tendenz noch steigend. Auf dem Weg nach oben sind Widerstände bei 12.125, 12.135, 12.140, 12.208 und 12.244 auszumachen. Als hartnäckiger Widerstand sollte sich das Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Zählern erweisen, auch wenn diese Kursmarke im Moment eher unerreichbar erscheint.

