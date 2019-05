Eine der besten Möglichkeiten, etwas über Finanzen und das Investieren zu erfahren, ist, von den Besten zu lernen. Hier sind sieben meiner Lieblingszitate aller Zeiten von erstklassigen Investoren, Schriftstellern und Geschäftsleuten, zusammen mit dem, was jedes für dich bedeuten könnte. "Der Preis ist das, was du bezahlst. Der Wert ist das, was du bekommst." - Warren Buffett Wir beginnen mit drei Zitaten von Warren Buffett, denn das Orakel von Omaha hat im Laufe der Jahre oft gute Ratschläge gegeben. ...

