Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone nach einem Bericht in der "Sunday Times" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 209 Pence belassen. Die Zeitung habe ohne Quellenangabe berichtet, dass der Telekomkonzern zur Vorlage seiner Geschäftsjahreszahlen am Dienstag seine Dividende kürzen werde und Vodafone habe dies nicht kommentieren wollen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte es tatsächlich dazu kommen, hoffe er, dass dies von umfangreicheren strategischen Maßnahmen begleitet werde, um das strukturelle Wachstum zu verbessern./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 00:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 00:53 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-05-13/09:07

ISIN: GB00BH4HKS39