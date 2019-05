Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Ertragsstärke kehre allmählich zurück und der neue Strategieplan sei auf gutem Weg, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der nächste Kurstreiber könnte die Bekanntgabe der neuen Spartenstruktur am 24. Juni sein, die unter anderem für mehr Transparenz sorgen dürfte./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-05-13/09:15

ISIN: DE0006602006