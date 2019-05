Manchmal schauen mich Gesprächspartner ungläubig an, wenn ich optimistisch von der Zukunft des Kabelmarktes spreche. Auf Zukunftsforen gewinnt man den Eindruck, dass die Welt morgen ganz anders ist. Überall Flugtaxen, superintelligente Roboter, Linienverkehr zum Mars und vor allem: Die Welt wird vollkommen drahtlos. Den letzten Punkt halte ich für Unsinn, zu den anderen will ich mich nicht äußern. Viele Technologien sind Theorie, bleiben Science-Fiction oder stecken noch in den Kinderschuhen. Zwischen Schlagzeilen über die Träume von Zukunftsforschern und dem machbaren technischen Fortschritt klafften schon immer große Lücken. Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen: Neue Technologien verdrängen nicht zwangsläufig alte, bewährte Technologien.

Kein Entweder-Oder

Kabel sind eine alte Technologie in dem Sinne, dass es sie schon über 100 Jahre gibt. Aber sie sind nicht veraltet, technologisch ausgereizt oder gar überflüssig (Bild 1). Drahtlos-Technologie ist neuer, das stimmt, aber kein Ersatz für das Kabel, denn beide Technologien haben unterschiedliche Stärken und sind damit für unterschiedliche Anwendungen geeignet.

Eine neuere Technologie ist eben nicht unbedingt der junge Revolverheld, der den alternden Sheriff über den Haufen schießt. Marktwirtschaft ist nicht wilder Westen. Wir bei Lapp sehen für beide Technologien große Wachstumschancen und werden auch beides anbieten, glauben aber, dass für die große Mehrheit der Anwendungen auch langfristig das Kabel die bevorzugte Lösung sein wird. Um das zu verstehen, genügt es nicht, nur Technologien zu vergleichen. Man muss den größeren Zusammenhang und globale Megatrends in Betracht ziehen.

Megatrends bringen mehr Vernetzung

Was sind also die Megatrends, die für das Wachstum der Zahl der Verbindungen eine Rolle spielen? Einer ist das weiter ungebremste Wachstum der Weltbevölkerung und das Streben nach Wohlstand auch den in Entwicklungs- und Schwellenländern, was praktisch gleichbedeutend ist mit einer zunehmenden Elektrifizierung. Die Versorgung mit elektrischer Energie, modernen Haushalts- und Unterhaltungsgeräten und Mobilfunk großer Teile der Bevölkerung, die heute noch an kein Strom- oder gar Datennetz angeschlossen sind, erfordert mehr Verbindungen.

Unklar ist, wie sich der Trend zur Dezentralisierung bei der Energieversorgung auf die Nachfrage nach Stromkabeln auswirken wird. Wenn Erzeugung und Verbrauch näher zusammenrücken, etwa weil mehr Häuser Strom aus einer eigenen Photovoltaikanlage oder einem kleinen Blockheizkraftwerk im Keller beziehen, ...

