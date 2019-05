Mit einer dreitägigen Fachmesse schlägt die »digital Bau« die Brücke zwischen Technologie und Industrie. Damit reagieren die Veranstalter, die Messe München und der Bundesverband Bausoftware (BVBS), auf die große Nachfrage nach einer Plattform für digitale Produkte und Lösungen in der Baubranche. Neben namhaften Ausstellern aus der Bausoftware, Bauindustrie sowie der Wirtschaft wird es zudem ein vielseitiges Rahmenprogramm geben.

Rund ein Jahr vor Messebeginn verzeichnet die »digital Bau« bereits erste Erfolge. »Es interessieren sich schon mehr als 100 Aussteller für die neue Messeplattform, die sich aktuell auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern präsentieren. Es freut uns sehr, dass die "digital Bau" bereits in diesem frühen Stadium so gut angenommen wird», so Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München.

Digitalisierung als beherrschendes Thema

Einer der ersten Aussteller, das Softwareunternehmen Nevaris, zeigt sich begeistert von dem neuen Messekonzept: »Die Digitalisierung ist das beherrschende Thema der Baubranche. Wer jetzt in smarte ...

