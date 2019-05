Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Treffen von Trump und Xi zu Handelsstreit am Rand von G20-Gipfel geplant

Am Rande des G20-Gipfels in Japan im kommenden Monat könnten US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping direkte Gespräche über den Handelsstreit der beiden Länder führen. Die Chancen, dass sich die beiden Staatschefs in Osaka am 28. und 29. Juni persönlich unterhalten, seien "wahrscheinlich ziemlich groß", sagte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow im Sender Fox News.

Malmström erwartet Vertagung der US-Entscheidung über Zölle auf EU-Autos

Angesichts der Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA rechnet EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nicht damit, dass US-Präsident Donald Trump in dieser Woche auch noch Zölle auf Autoimporte aus der EU verhängt. "Die Deadline für die Autozoll-Entscheidung ist der 18. Mai, aber die Frist kann verlängert werden", sagte Malmström der Süddeutschen Zeitung. Es gebe entsprechende Signale. Grund seien die Verhandlungen zwischen den USA und China, auf die sich die US-Regierung konzentrieren wolle.

Pompeo kommt am Montag zu Iran-Gesprächen nach Brüssel

US-Außenminister Mike Pompeo kommt am Montag zu Gesprächen über den Iran nach Brüssel. Das kündigte ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums kurz vor Pompeos Abreise an. Seinen ursprünglich geplanten Besuch in Moskau sagte der Minister demnach ab. Stattdessen wird Pompeo am Dienstag nach Sotschi fliegen und dort Russlands Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow treffen. Die EU-Außenminister kommen ab 10.00 Uhr in Brüssel zusammen, um über den Iran zu beraten.

Union und Grüne in Umfrage mit Mehrheit

Die politische Stimmung in Deutschland ist nach einer aktuellen Umfrage gegenüber der Vorwoche weitgehend unverändert geblieben. Während CDU/CSU im RTL/n-tv-Trendbarometer einen Prozentpunkt auf 30 Prozent gewannen, verharrte die SPD bei 15 Prozent. Die Linke verlor einen Prozentpunkt auf 8 Prozent. Unverändert blieben die Grünen bei 20 Prozent, die AfD bei 13 Prozent und die FDP bei 8 Prozent. Mit zusammen 50 Prozent würden Union und Grüne demnach weiterhin eine klare regierungsfähige "Kanzlermehrheit" erreichen.

Präsidentschaftsstichwahl in Litauen zwischen Nauseda und Simonyte

Der Wirtschaftsexperte und Politik-Neuling Gitanas Nauseda hat bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Litauen Teilergebnissen zufolge die meisten Stimmen erhalten. Er tritt damit bei der Stichwahl am 26. Mai gegen die konservative ehemalige Finanzministerin Ingrida Simonyte an. Ministerpräsident Saulius Skvernelis verpasste den Einzug in die nächste Runde und kündigte seinen Rücktritt an.

Sri Lanka blockiert Facebook und WhatsApp nach Ausschreitungen gegen Muslime

Nach Ausschreitungen gegen Muslime in Sri Lanka sind die Online-Netzwerke in dem Land vorübergehend blockiert worden. Die Behörden ordneten an, den Zugang zu Diensten wie Facebook, WhatsApp, Instagram zu sperren, wie die Internetprovider in dem südasiatischen Inselstaat mitteilten. Die Lage in Sri Lanka ist nach den mutmaßlich islamistischen Anschlägen am Ostersonntag auf mehrere katholische Kirchen und Luxushotels weiterhin angespannt.

Norwegen BIP 1Q +0,3%

Norwegen BIP 1Q PROGNOSE: +0,4%

