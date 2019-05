BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Reform der Grundsteuer hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) die Abschaffung der Steuer und stattdessen einen Zuschlag auf die Einkommensteuer ins Spiel gebracht. "Persönlich bedaure ich, dass nicht auch ein Ersatz der Grundsteuer durch ein kommunales Zuschlagsrecht auf die Lohn- und Einkommensteuer erwogen wurde", sagte er der Rheinischen Post. Das wäre sozial gerechter. "Zudem sollte den Ländern durch eine Öffnungsklausel der Weg zu eigenverantwortlichen Regelungen freigemacht werden."

In diesem Punkt unterstützte er laut dem Blatt den Vorschlag Bayerns und lehnte die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für die Reform der Steuer strikt ab. Dessen Modell, das sich an der tatsächlichen Wertentwicklung der Grundstücke sowie an den durchschnittlich gezahlten Mieten orientiert, sei "Bürokratiewahn pur".

In dem festgefahrenen Streit um die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 verlangte Reform der Grundsteuer hat sich auch nach einer Anhörung mit Verfassungsrechtlern am Freitag im Bundesfinanzministerium keine Lösung abgezeichnet. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sprach zwar von einem "guten Gespräch" und hoffte auf eine schnelle Lösung, Scholz verkündete aber keinen Durchbruch. Mehrere Verbände pochten daraufhin auf eine Einigung, unter ihnen der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Deutsche Städtetag.

Scholz hatte die Anhörung angesetzt, nachdem Bayern und die Unions-Bundestagsfraktion auf einer Länder-Öffnungsklausel bestanden hatten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich hinter die Idee gestellt. Bayern lehnt das von Scholz geplante Modell ab und will ein eigenes Gesetz, das sich rein an der Fläche orientieren soll. Scholz muss die Grundsteuer reformieren, weil das Verfassungsgericht das bisherige Verfahren moniert hat. Steht bis Jahresende kein Gesetz, würde die Grundsteuer entfallen. Den Kommunen entgingen dann jährliche Einnahmen von fast 15 Milliarden Euro.

