In diesem Jahr ging die Diesney-Aktie von 110 auf 140 US-Dollar pro Anteilsschein. Im Mai 2019 bewegt sich das Papier in der Spanne von 130 bis 135 US-Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 240 Milliarden US-Dollar. Nachdem die Walt Disney Company, die bereits ABC besitzt, den größten Teil von Rupert Murdochs 21st Century Fox in einem 71-Milliarden-Dollar-Deal übernommen ...

