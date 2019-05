BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Andreas Jung (CDU) hat auch nach der jüngsten Steuerschätzung an der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags festgehalten. Das sei "eine Frage der Glaubwürdigkeit". Man habe den Soli eingeführt "mit der Ansage, wir machen das jetzt für ein bestimmtes Projekt, die Kosten der deutschen Einheit". Zudem habe es immer geheißen, dass die Abgabe nur befristet sei.

"Und dann ist es zweitens eine Frage der Gerechtigkeit, dass man nicht sagt, der Soli, der ist so gestrickt, dass die, die starke Schultern haben, mehr bezahlen", erklärte der CDU-Politiker.

Jung bekräftigte zudem die Haltung der Union, eine Grundrente nur mit Bedürfnisprüfung einzuführen. Die Union wolle sich an das halten, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. "In dem ist eine bedingungslose Grundrente gerade nicht vorgesehen, die Abschmelzung des Solis aber schon."

Bisher hat sich die große Koalition darauf verständigt, den Solidaritätszuschlag ab 2021 nur noch auf die oberen 10 Prozent der Einkommen zu erheben. Die Union will aber auch sie davon befreien, doch die SPD lehnt dies ab. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bekräftigte diese Haltung angesichts der neuen Steuerzahlen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 03:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.