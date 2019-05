Der Automatisierungsspezialist aus Niedersachsen lässt seine Aktien im M:ACCESS-Segment der Börse München listen. Also keine Emission mit Aktienanbietung, sondern lediglich Aufnahme der Notierung. 2 Mio. Stück stehen dahinter. Die Preisspanne wird für heute von 16 bis 18 Euro eingeschätzt, was einen Börsenwert zwischen 40 und 45 Mio. Euro ergibt. Mit dem Listing will die Gesellschaft ihre Visibility erhöhen, nennt aber zunächst wenig Fakten und Zahlen, aber: Bitte hinschauen!



