Nächste Generation von Cyberkämpfern soll die zukünftigen Probleme im Bereich Netzsicherheit lösen



Amsterdam (ots/PRNewswire) - Hack In The Box (HITB), bekannt für seine visionären technischen Talks und Schulungen zum Thema Computersicherheit, veranstaltet vom 12.-17. Oktober 2019 in Abu Dhabi (VAE) sein bislang größtes Event. HITB+CyberWeek wird die besten Denker und Netzsicherheitsexperten der Welt zusammenbringen, um ihre neuesten Erkenntnisse, Ideen und Methoden mit Sicherheitsfachleuten und Studenten auszutauschen.



Dhillon Kannabhiran, Gründer und CEO von Hack in the Box, sagte: Wir leben in einer schnelllebigen digitalen Welt. Um die zukünftigen Probleme im Bereich Netzsicherheit zu lösen, müssen wir jetzt handeln, um die nächste Generation von Cyber-Sicherheitskämpfern heranzuziehen."



"Es braucht ein neues Lehrkonzept für die junge Generation - weniger Theoriepauken und dafür mehr praktische, kreative Problemlösung anhand realer Hürden bei der Netzsicherheit. Aus diesem Grund haben wir für HITB+CyberWeek mehr als nur visionäre Talks und Schulungen geplant - wir erarbeiten auch spezielle Inhalte und Problemstellungen für die breitere Studierendenpopulation."



Highlights der HTIB+CyberWeek



· Die 25 weltbesten Capture the Flag-Teams messen sich in einem neuartigen Angriff-und-Verteidigung-Wettbewerb mit einem rekordträchtigen Preisgeld von 100.000 USD



· Die besten Bug-Jäger und ethischen Hacker messen sich in einem brandneuen, koordinierten Bug-Bounty-Wettbewerb mit einem Preisgeld von 1,5 Mio. USD



· Neue Challenge für Fans der künstlichen Intelligenz (KI) mit einem Preisgeld von 100.000 USD, bei der es um die Entwicklung zukünftiger Netzsicherheits-Tools auf Basis von maschinellem Lernen geht



· Konzentrierte Wissens- und Mentoringinitiative mit einem Capture the Flag-Wettbewerb für Schüler der Sekundarstufe und Studenten; die Sieger der Cyber Security Challenge aus Belgien und Deutschland treten in Abu Dhabi in der Endrunde an



"HITB veranstaltet Sicherheitskonferenzen in Amsterdam, Singapur und VAE. Dadurch bauen wir Brücken zwischen den Regionen und schaffen das richtige Umfeld für einen faszinierenden Mix aus Ideen, Networking gleichgesinnter Menschen und vor allem Wissensaustausch. Eines ist klar: Die digitale Welt, in der wir leben, ist grenzenlos. Daher sollten auch der Kollaboration, dem Austausch von Forschungserkenntnissen und der Ausbildung der nächsten Generation von Cyberkämpfern keine Grenzen gesetzt sein. Zukünftige Probleme erfordern zukunftsweisende Ideen, Lösungen und Fähigkeiten. Dazu muss man wie ein Hacker denken", sagte Kannabhiran.



