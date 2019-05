Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa sind im Minus in die Woche gestartet. Damit setzt sich die zuletzt gesehene Konsolidierung fort. "Die Handelsgespräche zwischen den USA und China sind festgefahren, das drückt weltweit auf die Stimmung", sagt ein Händler. Andererseits nehme die Spekulation um Leitzinssenkungen in den USA gerade auch wegen der Folgen des Handelsstreits weiter zu. "Damit ist eine Patt-Situation mit leicht negativem Touch entstanden", sagt ein Marktteilnehmer.

Der Euro zeigt sich seit Tagen stabil und notiert in einer Spanne zwischen 1,12 und 1,1250 gegenüber dem Dollar seitwärts. Von der gestiegenen Risikoaversion profitieren die Anleihen, so legen die Bundesanleihen zum Start in die Woche zu. Impulse für die Einzelwerte liefert die in dieser Woche auslaufende Berichtssaison. In diesem Umfeld verliert der DAX am Morgen um 0,5 Prozent auf 11.995 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,4 Prozent leichter bei 3.347 Punkten.

Vergleichsweise gut im Markt liegen somit auch weiterhin defensive und zinssensitive Werte. Dazu zählen unter anderem die Versorger (plus 0,1 Prozent), die Immobilienwerte und die Aktien der Nahrungsmittelbranche (plus 0,2 Prozent). Den schwächsten Sektor stellen mit einem Minus von 1,6 Prozent die Automobilwerte, hier gab es am Morgen enttäuschende Zulassungszahlen aus China.

Eon bei Innogy-Übernahme im Zeitplan

Der vor der Übernahme des Konkurrenten Innogy stehende Stromversorger Eon hat im ersten Quartal bei leicht höheren Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Die geplante Transaktion mit RWE liege voll im Zeitplan, teilte Eon weiter mit. Der Umsatz stieg um rund 400 Millionen Euro auf 9,2 Milliarden, der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um 8 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

"Leicht über den Erwartungen", so ein Händler zu den Zahlen von Eon. Die Gewinnkennziffern lägen alle leicht über den Schätzungen, so der Marktteilnehmer, der von "soliden" Zahlen spricht. Wichtig sei neben dem bestätigten Ausblick die Aussage, dass die Innogy-Übernahme im Zeitplan liege. Details dazu dürften auch die Telefonkonferenzen mit Analysten und Journalisten prägen. Eon notieren gegen den Trend 0,4 Prozent im Plus, Innogy handeln ebenfalls 0,4 Prozent höher.

Hochtief ohne Überraschungen

Der Baukonzern Hochtief hat seinen operativen Konzerngewinn in den ersten drei Monaten um 25 Prozent auf 133 Millionen Euro gesteigert. Darin sind nach Mitteilung des Essener Unternehmens 21 Millionen Euro Gewinnbeitrag des spanischen Autobahnbetreibers Abertis enthalten, an dem Hochtief seit dem vergangenen Oktober mit 20 Prozent beteiligt ist. Die Zahlen entsprechen denen, die die Nachrichtenagentur Reuters bereits auf der Unternehmenswebsite gefunden und darüber berichtet hatte. Damit liefern die offiziellen Daten keine Überraschung mehr. Die Aktie notiert 0,6 Prozent im Minus. Nach dem Plus von 28 Prozent am Freitag verliert die Aktie von ThyssenKrupp nun 6,7 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.346,53 -0,43 -14,52 11,50 Stoxx-50 3.072,84 -0,20 -6,15 11,33 DAX 11.994,80 -0,54 -65,03 13,60 MDAX 25.257,43 -0,91 -231,10 17,00 TecDAX 2.789,70 -0,94 -26,33 13,86 SDAX 11.209,71 -0,98 -110,78 17,88 FTSE 7.199,39 -0,05 -3,90 7,06 CAC 5.302,71 -0,46 -24,72 12,09 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,06 -0,02 -0,30 US-Zehnjahresrendite 2,43 -0,04 -0,25 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:15 Uhr EUR/USD 1,1226 -0,1% 1,1236 1,1241 EUR/JPY 123,12 -0,2% 123,38 123,23 EUR/CHF 1,1354 -0,1% 1,1363 1,1367 EUR/GBR 0,8635 -0,1% 0,8643 0,8626 USD/JPY 109,73 -0,1% 109,79 109,62 GBP/USD 1,3011 +0,1% 1,3002 1,3031 Bitcoin BTC/USD 7.128,01 -0,33 7.151,26 6.238,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,86 61,66 +0,3% 0,20 +31,8% Brent/ICE 71,10 70,62 +0,7% 0,48 +29,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,35 1.286,01 -0,2% -2,66 +0,1% Silber (Spot) 14,68 14,78 -0,7% -0,10 -5,3% Platin (Spot) 852,88 864,76 -1,4% -11,88 +7,1% Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,3% -0,04 +4,3% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.