++ Fronten zwischen den USA und China scheinen sich zu verhärten ++ Wall Street mit Verlusten, Börsen in Hong Kong geschlossen ++ EURUSD kämpft um 1,12 ++ DE30-Bären dominieren, 12.000 Punkte-Marke wieder im Fokus ++Die Enttäuschungen darüber, dass am Freitag kein Deal zwischen den USA und China zustande gekommen ist, sind hoch. Dabei war im Vorfeld viel Optimismus zu erkennen, doch innerhalb nur einer Woche erlebten die Märkte eine drastische Kehrtwende und eine erneute Eskalation. Die angekündigten Strafzölle auf chinesische Waren traten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft, während die "letzten" Verhandlungsgespräche offenbar nur kurzer Dauer waren und laut mit der Thematik vertraute Personen soll es keine wirklichen Neuigkeiten gegeben haben. Die USA werfen China vor, kurz vor Abschluss einen Rückzieher ...

