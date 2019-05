Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg/Wien (pts019/13.05.2019/09:45) - Seit 2005 zeichnet SAP alljährlich die besten der besten SAP-Projekte in Europa, Nahost und Afrika aus, 2018 reichten allein 280 Kunden aus 15 Märkten ihre mit dem regionalen Gold Award ausgezeichneten Projekte ein. CNT Management Consulting aus Wien gewann im diesjährigen Bewerb zweimal Bronze - in der Kategorie Business Transformation mit HOERBIGER und in der Kategorie Fast Delivery mit TANNPAPIER - für CNT-Vorstand Andreas Dörner ein Tag zum Feiern: "Wir stehen mit diesen Projekten jetzt schon zum zweiten Mal auf dem Stockerl - dank dem Vertrauen unserer Kunden." http://www.cnt-online.com Die SAP Quality Awards EMEA 2018 wurden bei einer feierlichen Zeremonie im Schloss Heidelberg (Baden-Württemberg) verliehen, nur zwölf SAP-Kunden konnten die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen, die von den SAP-Präsidenten Brian Duffy (EMEA North) und Hartmut Thomsen (Middle and Eastern Europe) überreicht wurden. Die Jury evaluierte die Projekte jeweils entsprechend der zehn SAP-Qualitätsprinzipien und der Frage, ob das jeweilige Projekt die Erwartungen seiner Auftraggeber erfüllen konnte. HOERBIGER - Kategorie Business Transformation Der HOERBIGER Konzern mit Sitz in Zug (Schweiz) ist weltweit in der Öl-, Gas- und Prozessindustrie, in der Automobilindustrie und in der Sicherheitstechnik tätig. HOERBIGER wurde für die Einführung von SAP S/4HANA ausgezeichnet, die seit 2015 mit CNT als Implementierungspartner realisiert wurde. Durch die Standardisierung von fast 270 Geschäftsprozessen und Neuorganisation der gesamten IT-Landschaft gelang es HOERBIGER, die Effizienz und operative Exzellenz des Unternehmens deutlich zu steigern. Mit dazu beigetragen haben das starke Engagement des Top-Managements und das Projektsteuerungsteam mit klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten. http://www.hoerbiger.com TANNPAPIER - Kategorie Fast Delivery TANNPAPIER, Teil der Mayr-Melnhof-Gruppe und seit über 50 Jahren weltweiter Anbieter von Spezialpapieren, erhielt Bronze für sein binnen kurzer Zeit umgesetztes "Swan-Programm". Zusammen mit CNT implementierte TANNPAPIER SAP S/4HANA für den Logistik- und Finanzbereich. Ziel war es, Komplexitäten zu reduzieren und veraltete Insellösungen zu ersetzen. Im Ergebnis bedeutet dies nun verbesserte Geschäftsprozesse, integrierte, papierlose Workflows in der Beschaffung und ein vereinfachtes transparentes Reporting. Die Juroren waren vor allem vom strikten Projektmanagement beeindruckt, das keine Budgetabweichungen zuließ. Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 250 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz und Bozen Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit 51 Mio. Euro Umsatz (2018) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. Allein 2018 wurden 50 junge Talente ins hauseigene Trainee-Programm aufgenommen. http://www.cnt-online.com Kontakt: Tina Tichy, Kommunikation CNT Management Consulting AG Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien E-Mail: t.tichy@cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting AG Ansprechpartner: Alexandra Arnitz Tel.: +43 1 2164 2680 E-Mail: A.Arnitz@cnt-online.com Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190513019

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 03:45 ET (07:45 GMT)