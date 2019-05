Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG Unternehmen: AGROB Immobilien AG ISIN: DE0005019004 Anlass der Studie: Research Studie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 27,50 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Stille Reserven von über 100 Mio. EUR . 40% unter NAV, deutliches Upsidepotenzial. Im Geschäftsjahr 2018 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 10,98 Mio. EUR erwirtschaftet (VJ: 11,36 Mio. EUR ). Die Umsatzerlöse sowie die Vermietungsquote (96,1%) verblieben somit auf einem hohen Niveau. Der Hauptgrund für den leichten Rückgang der Umsatzerlöse waren die Teilrückgaben von Hauptnutzflächen durch die Plazamedia, welche bereits wieder vermietet werden konnten. Darüber hinaus wurden zahlreiche bestehende Mietverhältnisse verlängert. Parallel zum Umsatz reduzierte sich das EBIT leicht auf 4,49 Mio. EUR (VJ: 4,83 Mio. EUR ). Jedoch war das Vorjahr auch durch positive Einmaleffekte geprägt. Mit einer EBIT-Marge in Höhe von 40,9% (VJ: 42,5%) lag die Marge über der durchschnittlichen EBIT-Marge der letzten 5 Jahre (40,6%). Kostenseitig gab es insbesondere Verbesserungen im Bereich des Personalaufwands und des Finanzaufwands. Der Personalaufwand fiel im Vorjahr höher aus, da zwischen Oktober und Dezember zwei Vorstände für die AGROB tätig waren und somit verringerte sich der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 31,9% auf 0,67 Mio. EUR (VJ: 0,98 Mio. EUR ). Der Finanzaufwand konnte im Rahmen des anhaltenden Niedrigzinsniveaus und vor dem Hintergrund einer planmäßigen Tilgung weiter verbessert werden und fiel auf 1,54 Mio. EUR (VJ: 2,06 Mio. EUR ). Im Zuge der Marktbewertung des Immobilienportfolios wurden signifikant höhere stille Reserven aufgedeckt. So wurde das Immobilienportfolio nach Verkehrswert mit 179,3 Mio. EUR bewertet, was 33,7% über dem Vorjahreswert liegt (VJ: 134,3 Mio. EUR ). Durch diese deutlich höhere Einschätzung des neuen Bewerters erhöhten sich auch die stillen Reserven um 87,1% auf 103,87 Mio. EUR (VJ: 55,49 Mio. EUR ). Gleichsam schlug sich diese Entwicklung auch auf das Eigenkapital nach Verkehrswert nieder, welches sich um 60,6% auf 132,03 Mio. EUR (VJ: 82,21 Mio. EUR ) erhöhte, was einer Eigenkapitalquote von 72,3% (31.12.2017: 59,3%) entspricht. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 liegt bei einem Umsatz zwischen 10,4 und 10,9 Mio. EUR . Somit wird mit einem leichten Rückgang bzw. einer konstanten Entwicklung gerechnet. Basis der Umsatzguidance ist das Vorjahresergebnis sowie ein äußerst konservativer Ausblick. Daher gehen wir von Umsatzerlösen in Höhe von 10,90 Mio. EUR aus. Insgesamt sollte der Standort von der Nähe zu München profitieren und gleichzeitig sieht das Management das Geschäftsjahr 2019 als ein Investitionsjahr für die Jahre 2020 und 2021 an. So könnten auslaufende Mietverträge im Anschluss zu höheren Konditionen weitervermietet werden, was mittelfristig zu höheren Umsatzerlösen führen könnte. Ergebnisseitig sollte mittelfristig eine leichte Skalierung eintreten und Margenverbesserungen erzielt werden. Investitionsbedingt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,99 Mio. EUR , bzw. 2,10 Mio. EUR in 2020. Zukünftig sollte insbesondere der sinkende Finanzaufwand zu weiteren Ergebnisverbesserungen führen. Weiterhin zeigt sich auch, dass die AGROB aktuell (40,0% Stämme; 46,1% Vorzüge) deutlich unter dem NAV gehandelt wird. Dennoch sehen wir die Investitionen, um mittelfristig Umsatzsteigerungen zu erzielen, als maßgeblichen Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg an und schätzen diese Strategie als gut ein. Auf Basis unseres DCF Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 27,50 EUR (bisher: 25,75 EUR ) ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18031.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 06.05.2019 (11:20 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 13.05.2019 (09:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

