Es ist wieder mal Berichtssaison und in dieser Woche haben gleich mehrere DAX-Unternehmen ihre Bücher geöffnet. Am 10.05.2019 gab nun die Deutsche Post (WKN:552200) ihre Zahlen zum ersten Quartal bekannt. Die konnten sich zwar durchaus sehen lassen, aber ein Einmaleffekt aus China trug maßgeblich zu dem guten Ergebnis bei und lies die Zahlen noch blendender aussehen. Dadurch hielt sich der Jubel um die Aktie wahrscheinlich in Grenzen. Schauen wir einmal genauer hin und tragen zusammen, was Anleger ...

