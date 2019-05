Das ist ein Paukenschlag! Nabis Holdings (CSE: NAB / FRA: 71P) - noch unter Innovative Properties firmierend - gibt die nächste Übernahme viel versprechender Cannabis-Assets bekannt - diesmal in Washington State. Das Unternehmen verleibt sich nicht nur eine Extraktions- und Produktionsequipment sowie das Recht zum Leasing einer Produktionsanlage von PDT Technologies in Townsend an, sondern auch die exklusiven Lizenzrechte an einer der führenden und bekanntesten Cannabis-Marken für Washington State!

