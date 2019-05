Nach dem Kursfeuerwerk der Aktien von thyssenkrupp am Freitag haben Anleger zum Wochenbeginn Kursgewinne eingestrichen. Die Papiere fielen am Dax (DAX 30)-Ende um gut sieben Prozent auf 13,39 Euro. Am Freitag waren sie um fast 30 Prozent auf 14,40 Euro nach oben geschossen, befeuert von der strategischen Kehrtwende des Industriekonzerns.

