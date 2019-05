HPS Home Power Solutions GmbH und Ballard Power Systems geben Zusammenarbeit im Bereich Energieautarkie für Wohnhäuser bekannt DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Kooperation HPS Home Power Solutions GmbH und Ballard Power Systems geben Zusammenarbeit im Bereich Energieautarkie für Wohnhäuser bekannt 13.05.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung HPS Home Power Solutions GmbH und Ballard Power Systems geben Zusammenarbeit im Bereich Energieautarkie für Wohnhäuser bekannt - Ballard Power Systems liefert den Brennstoffzellenstack für das Energiespeichersystem Picea(R) - Wichtiger Schritt in Richtung einer Skalierung der Produktion und erfolgreicher Markteinführung Berlin und Vancouver, Kanada, 13. Mai 2019 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, und Ballard Power Systems, Inc. (Ballard; NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP), ein führendes globales Unternehmen für saubere Energielösungen, gaben heute eine auf mehrere Jahre ausgerichtete Zusammenarbeit bekannt. Ballard liefert dabei seine FCgen(R)-1020ACS luftgekühlten Brennstoffzellenstack für die Versorgung des Energiespeichersystems Picea(R) von Home Power Solutions. Die Brennstoffzellenstacks von Ballard sind ein fester Bestandteil der bestehenden Picea(R)-Systeme. Der Kooperationsvertrag stellt einen wichtigen Schritt bei der Vermarktung und Steigerung der Produktion von Picea(R) dar, da langfristig die Zulieferung und Skalierung des Produktionsvolumens bei höchster Qualität gesichert wird. Mit der Vereinbarung zu Wiederaufarbeitung und dem Recycling der Brennstoffzellenstacks sichert der Vertrag einen geschlossenen Wiederverwertungsansatz, welcher dem ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeit von HPS entspricht. Für Ballard Power Systems eröffnet die Zusammenarbeit mit HPS den Zugang zum Energiemarkt für Wohnhäuser, der ein hohes Wachstumspotenzial aufweist. Jesper Themsen, President und CEO von Ballard Power Systems Europe A/S erklärt dazu: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit HPS während der Anlaufphase von Picea(R). Zu diesem entscheidenden Zeitpunkt ist HPS Technologieführer im Bereich der autarken Energieversorgung für Wohnhäuser. HPS nutzt die Brennstoffzellenstacks von Ballard bereits seit mehreren Jahren und bestätigt auf Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit nun die Bindung an unser umweltfreundliches Produkt. Ballard und HPS sind gemeinsam der Überzeugung, dass sauberer Strom im privaten Wohnungsbereich absolut unerlässlich ist. Wir sind sicher, dass unsere langfristige Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung von Privathäusern leisten kann. "Dank seiner einzigartigen Expertise und praktischen Erfahrung mit Brennstoffzellen, kann Ballard Power Systems seinen Kunden innovative, saubere Energielösungen bieten. Die Brennstoffzellenstacks von Ballard sind eine Kernkomponente des Energiespeichersystems Picea(R) und liefern in unsere eigenentwickelten Module integriert emissionsfreien Strom. Wir sind sehr glücklich, mit Ballard den Marktführer im Bereich Brennstoffzellentechnologie als Partner gewonnen zu haben", erklärt Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer von HPS Home Power Solutions GmbH. "Die Marke Ballard Power Systems hat in der erneuerbaren Energie-Branche einen hervorragenden Ruf. Auch für unsere Kunden ist es ein wichtiges Signal, dass wir den Bezug von herausragenden Produkten von Ballard langfristig gesichert haben. Das ist für unsere Skalierungsstrategie, die wir jetzt mit Hilfe unserer starken Partner umsetzen, entscheidend. HPS Home Power Solutions ist Aussteller der Intersolar Europe, die vom 15.-17. Mai 2019 (9 bis 18 Uhr) auf der Messe München stattfindet. Weitere Informationen zur Intersolar finden Sie hier. Außerdem finden Sie uns auf der Green World Tour Autarkia am 18. und 19. Mai (11 bis 18 Uhr). Weitere Informationen zur Green World Tour Autarkia finden Sie hier). Wenn Sie mehr über die Messepräsenz von HPS erfahren möchten, klicken Sie bitte hier. Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea(R) ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea(R) den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea(R) hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea(R) ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea(R) eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Über Ballard Power Systems Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) ist ein Unternehmen für kosteneffiziente und risikoarme, umweltfreundliche Energieprodukte, das seine Kunden bei der Lösung schwieriger technischer Probleme und der Nutzung neuer Geschäftsmöglichkeiten unterstützt. Weitere Informationen zu Ballard finden Sie auf www.ballard.com. Kontakt HPS Home Power Solutions: HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de Kontakt Ballard Power Systems Ballard Power Systems Guy McAree, Director of Investor Relations Tel.: +1.604.412.7919 E-Mail: guy.mcaree@ballard.com Kontakt Medienanfragen: MC Services AG Raimund Gabriel / Andreas Riedel Tel.: +49 89 210 228 44 E-Mail: homepowersolutions@mc-services.eu