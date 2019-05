Aktie im Fokus - Deutsche Telekom: In einer Seitwärtsbewegung befindet sich seit ...

In einer Seitwärtsbewegung befindet sich seit Anfang April die Aktie der Deutschen Telekom. Auf der Oberseite ist bei 15,10 Euro die entscheidende Widerstandsmarke auszumachen. Auf der Unterseite liegen in Form der 200-Tage-Linie (EMA-Basis) bei 14,66 und danach bei 14,55 Euro wichtige Unterstützungsmarken.

Überraschungen seitens der Zahlen sollte es keine mehr geben, denn diese wurden bereits in der letzten Handelswoche veröffentlicht und insgesamt als solide, aber wenig überraschend am Markt interpretiert. Auch ist der Dividendenabschlag bereits nach der Hauptversammlung im März erfolgt, Anleger und Trader können sich also voll auf die derzeitige Seitwärtsbewegung konzentrieren.

flatex-select

Long: DE000MF0FDQ7 Morgan Stanley Faktor 2 DTE

Short: DE000MF1HTP9 Morgan Stanley Faktor 2 DTE

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/