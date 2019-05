San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Allied Telesis, ein führender Anbieter von Hardware- und Softwareprodukten, die Kunden den Aufbau sicherer, funktionsreicher und skalierbarer Lösungen für den Datenaustausch ermöglichen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Kategorien "Neues Softwareprodukt des Jahres", "Softwareprodukt des Jahres" und "Unternehmen des Jahres" der Network Computing Awards und Autonomous Wave Control (AWC)&a=Autonomous+Wave+Control+(AWC)). Vista Manager EX ermöglicht die automatische Erkennung und Verwaltung einer großen Breite von Geräten, reduziert die Betriebskosten von Netzwerken mithilfe von intelligenten Diensten und bietet ein einzelnes Management-Dashboard für verdrahtete und drahtlose Netzwerke. AWC ist eine fortschrittliche Netzwerktechnologie, die künstliche Intelligenz einsetzt, um die Konnektivität und Leistung von drahtlosen Netzwerken signifikant zu verbessern und gleichzeitig die Bereitstellungs- und Betriebskosten zu reduzieren.



"Wir sind sehr stolz, dass unser Unternehmen die Auszeichnungen für Unternehmen und Software des Jahres auf einer solch renommierten Veranstaltung gewonnen hat", sagte Graham Walker, Product Marketing Director von Allied Telesis. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere 30-jährige Erfahrung und Innovation Allied Telesis zur perfekten Wahl für Unternehmensnetzwerke macht, und dies wurde nun im Rahmen einer Abstimmung durch die Öffentlichkeit bestätigt."



Das Team konnte sich zusätzlich über zwei lobende Erwähnungen für den Switch der Serie x950 in der Kategorie für Rechenzentrumsprodukt des Jahres und Hardwareprodukt des Jahres freuen. Dies ist ein klares Zeugnis für die erfolgreiche Arbeit von Allied Telesis bei der Bereitstellung der intelligenten Infrastruktur-Lösungen, die das Networking einfacher machen.



Die Network Computing Awards wurden am Abend des 2. Mai in London, Großbritannien, verliehen.



Informationen zu Allied Telesis



Allied Telesis ist ein weltweit führendes Unternehmen in IoT- und SDN-fähigen Lösungen für Unternehmen, Regierungen, Bildungseinrichtungen und kritische Infrastruktur. Das Angebot des Unternehmens umfasst maßgeschneiderte, hochmoderne Konnektivitäts- und Vernetzungslösungen am Netzwerkrand, die Innovation ermöglichen, die Prozessagilität verbessern und Kunden auf der ganzen Welt zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen.



Allied Telesis verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung, beschäftigt 1.600 Mitarbeiter und kann auf 100.000 Installationen in über 60 Ländern verweisen. Das Unternehmen engagiert sich für die Bereitstellung von Lösungen für Kunden, die nach den höchsten Standards und Qualitätsanforderungen entwickelt und hergestellt werden. Allied Telesis ist als Innovator der Art und Weise anerkannt, wie Dienste und Anwendungen bereitgestellt und verwaltet werden, um einen Wertzuwachs zu erzielen und die Betriebskosten zu senken.



