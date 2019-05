Seit August 2012 steckt der Euro zur schwedischen Krone in einem klaren Aufwärtstrend, der die Kursnotierungen bis Anfang letzten Jahres in den Bereich von grob 10,7000 SEK vorantrieb. An dieser Stelle stellte sich für die nächsten Monate eine Rechteckkonsolidierung ein und erlaubte es in der mehrjährigen Aufwärtstrendphase eine kurze Verschnaufpause einzulegen. Diese endete jedoch mit dem Ausbruch über das Niveau von 10,7290 SEK in der abgelaufenen Woche, Euro-Käufer trieben den Kurs über dieses Niveau aufwärts und stellten damit zugleich ein mittelfristiges Kaufsignal auf.

Der eindeutige und vor allem dynamische Ausbruch über die Hürde von 10,7290 SEK hat nun direktes Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von rund 11,1030 SEK freigesetzt und kann für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden. Mittelfristig könnte sogar ...

