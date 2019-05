FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2490 (2014) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1252 (1228) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 190 (243) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 480 (660) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1155 (1194) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 330 (290) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ROTORK TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 250 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 920 (830) P - GOLDMAN CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 150 (205) PENCE - HSBC RAISES SHELL B TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2740 (2730) PENCE - HSBC RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2740 (2710) PENCE - JPMORGAN CUTS INTU PROPERTIES TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 94 (116) P - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 484 (479) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6470 (6570) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 351 (344) PENCE - 'BUY' - MS CUTS EVRAZ TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 500 (560) PENCE - UBS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 480 (525) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'BUY'



- CREDIT SUISSE RAISES AUTO TRADER TARGET TO 420 (340) PENCE - 'UNDERPERFORM'



