Morgen startet ja Frequentis, wir haben bei wikifolio nochmal nachgehakt, dass die Aktie für unser Österreich-Universum freigeschalten wird. Kaufinteresse ist da, Zeichnungen sind bei wikifolio nicht möglich. Uber-Aktie im Minus: Der Kurs des global tätigen Fahrdienstleisters Uber fiel am ersten Handelstag auf 41,57 US-Dollar und schloss damit 7,6 % unter dem Ausgabepreis. Der Emissionspreis lag mit 45 Dollar bereits nahe am unteren Ende der Spanne von 44,0 bis 50,0 Dollar. Der erste Kurs der unter dem Tickerkürzel "UBER" gelisteten Aktie war mit 42,0 Dollar ebenfalls unter dem Ausgabepreis. By the way: Wir haben https://boerse-social.com/launch/aktie/uber , https://boerse-social.com/launch/aktie/lyft undhttps://boerse-social.com/launch/aktie/pinterest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...