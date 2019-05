München (ots) - Zum 14. Mai 2019 übernimmt Dr. Steffen Roehn (54), Expert Vice President bei Bain & Company, das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden des TM Forums. Diese ehrenamtliche Funktion wird er neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei Bain ausüben.



Das TM Forum ist ein globaler Branchenverband, der die Zusammenarbeit und gemeinsame Problemlösung von Telekommunikations- und digitalen Dienstleistern sowie deren Ökosystem von Zulieferern fördert. Das TM Forum vertritt über 850 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt 2 Billionen US-Dollar Umsatz und fünf Milliarden Kunden in 180 Ländern. Bain & Company ist diesen Monat dem TM Forum beigetreten.



"Ich freue mich sehr, Dr. Steffen Roehn als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden begrüßen zu dürfen", erklärt Nik Willetts, CEO des TM Forums. "Als ehemaliger Chief Information Officer von Deutscher Telekom und T-Mobile sowie Senior Advisor bei Reliance Jio in Indien und aktueller Expert Vice President bei Bain bringt er weitreichende Branchenerfahrung und Führungskompetenz in den Verband ein."



Roehn ist ausgewiesener IT-, Digitalisierungs- und Telekommunikationsexperte. Er verfügt über 15 Jahre Beratungskompetenz und 12 Jahre Linienerfahrung als CIO. Diese Expertise prädestiniert ihn für seine neue, zusätzliche Funktion. "Es wird mir eine Ehre sein", betont Roehn, "zusammen mit dem TM Forum Unternehmen weltweit durch ihre kontinuierlichen Transformationsprozesse zu führen und die Mitglieder dabei zu unterstützen, im 5G-Zeitalter erfolgreich zu sein."



