Die Deutsche Bank hat Siemens Gamesa nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Kernthemen seien die Reorganisation bei Siemens gewesen, die Bilanzierung von Rückstellungen, der Wachstumsausblick, die Entwicklung der Marktanteile der Sparten von Siemens Gamesa sowie die Tarife, schrieb Analyst Vivek Midha in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Windkraftanlagen-Bauers sei zuversichtlich, langfristig von strukturellen Trends wie dem Wachstum in Indien oder im Offshore-Windgeschäft zu profitieren./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-05-13/11:51

ISIN: ES0143416115