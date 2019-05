BECHTLE ist gut ins neue Jahr gestartet. Umsatz und Vorsteuerergebnis wurden jeweils in der Größenordnung von einem knappen Drittel gesteigert. Das kann sich sehen lassen. An dem Jahresziel einer "sehr deutlichen" Steigerung von Umsatz und Ergebnis hält man trotz einiger konjunkturellen Gegenwinde fest. An der Börse wurde das am Freitag mit einem Kursgewinn von knapp 10 %, einem Break und einem neuen Allzeithoch gefeiert. Ein KGV von ca. 24 ist nicht billig, liegt aber im branchenüblichen Rahmen. Zum Einstieg trotzdem erst einen Rücksetzer auf 96/97 € abwarten!



