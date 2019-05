Die Deutsche Bank hat Scout24 nach dem Ende der Angebotsfrist für die Übernahme des Online-Portalbetreibers durch Private-Equitiy-Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Bislang gebe es noch keine Nachrichten, ob die nötige Schwelle in Höhe von 50 Prozent plus eine Aktie für eine erfolgreiche Übernahme erreicht worden sei, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, dürfte sich der Fokus wieder auf das Wachstum von Scout24 aus eigener Kraft richten./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-05-13/11:53

ISIN: DE000A12DM80