Die Deutsche Bank hat Glencore nach Teilschließungen der Mopani-Kupfermine in Sambia auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe seinen Beschluss der Teilschließung unter anderem wegen unzureichender Sicherheitsstandards und des Kostendrucks eher als geplant umsetzen müssen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe zwar keine separat ausgewiesenen Finanzdaten für Mopani, doch seines Erachtens wird die Mine zu sehr hohen Kosten am Laufen gehalten und macht Verluste./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-05-13/11:54

ISIN: JE00B4T3BW64