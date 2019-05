Die gesellschaftliche Veränderung, die der digitale Wandel mit sich bringt, nimmt an Fahrt auf. Digitale Technologien sind aus unserem Alltagsleben - beruflich, wie auch privat - nicht mehr wegzudenken. Das persönliche Verhalten hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Auf mindestens einer Social Media Plattform sind wir um die ganze Welt vernetzt. Unser Kühlschrank meldet, wenn ihm etwas fehlt, den Backofen schalten wir via App von unterwegs ein und ein Sprachassistent ersetzt das Babyphone. Bedenkenlos kaufen und verkaufen wir im Webshop, Bankgeschäfte erfolgen online. Das Internet gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...