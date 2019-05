Die Thimm Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz von 645 Millionen Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent. Das operative Ergebnis EBITDAR lag mit 46,7 Millionen Euro über dem Vorjahreswert (2017: 40,5 Millionen Euro). Zudem sind Investitionen in Höhe von 15,9 Millionen Euro in den Ausbau der Standorte und in neue Produktionstechnologien geflossen. Thimm beschäftigte zum Jahresende 2018 an 19 Standorten insgesamt 3.262 Mitarbeiter, davon 123 Auszubildende.Die Thimm Gruppe konnte im Jahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 7,4 Prozent auf 645 Millionen Euro (Vorjahr: ...

