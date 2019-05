Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Länder bei der Bekämpfung von Clankriminalität stärker unterstützen. "Die Bekämpfung der Clankriminalität genießt für mich herausgehobene Priorität", ließ sich Seehofer am Montag zitieren.



Er sei davon überzeugt, dass man die in Deutschland zur Verfügung stehenden Ressourcen voll ausschöpfen müsse. "Der Rechtsstaat muss sich gegen diese kriminellen Subkulturen durchsetzen." Er habe den Ländern dabei jede Unterstützung angeboten, so Seehofer weiter. "Das Thema wird zudem im Rahmen der IMK im Juni erneut eine Rolle spielen, ich werde unser Konzept dort politisch einbringen", kündigte der CSU-Politiker an.



Das BKA hat den Angaben Seehofers zufolge bereits ein Fachkonzept des Bundes zu dem Thema erarbeitet.