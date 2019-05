Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta029/13.05.2019/12:00) - Begriffe in Großbuchstaben, die im Folgenden nicht anderweitig definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie sie ihnen in den Emissionsbedingungen zugewiesen worden sind.



Die CA Immobilien Anlagen AG gibt den Anleihegläubigern der Wandelschuldverschreibung bekannt, dass der Wandlungspreis infolge der Auszahlung einer Bardividende in Höhe von 0,90 EUR je Aktie an die Aktionäre der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Wien, FN 75895 k, gemäß § 11 (d) (ii) der Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 13. Mai 2019 von ursprünglich 30,4062 EUR auf 30,1704 EUR angepasst wird.



