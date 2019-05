Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Anbaufläche von Winterraps ist im Jahr 2019 um 28% gegenüber 2018 gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) ersten Schätzungen zufolge mitteilt, haben die Landwirte in Deutschland zur Ernte 2019 auf 886 700 Hektar Winterraps angebaut. ...

