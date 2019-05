Zell am See-Kaprun (ots) - Ex-Rennläufer Alois Vogl aus Deutschland und Antonia Zacharovska aus der Slowakei gewinnen vergangenes Wochenende die 17. Ski & Golf World Championship



Skifahren und Golfen in einem Wettbewerb vereint: Vom 8. bis 12. Mai 2019 fand bereits zum 17. Mal die Ski & Golf World Championship (https://www.ots.at/redirect/zellamsee5) in Zell am See-Kaprun statt. 200 Athleten aus 16 Nationen nahmen vergangenes Wochenende an diesem einzigartigen Wettbewerb teil und kämpften um den Weltmeistertitel im Skifahren und Golfen.



Die Ski & Golf World Championship in Zell am See-Kaprun kombiniert die beiden grundlegend verschiedenen Sportarten Skifahren und Golfen par excellence mit einem Riesentorlauf auf Salzburgs einzigem Gletscherskigebiet dem Kitzsteinhorn und anschließenden zwei Tagen Golfen auf den zwei 18-Loch-Golfplätzen "Kitzsteinhorn" und "Schmittenhöhe" im Golfclub Zell am See-Kaprun. Zum Ergebnis des Skirennens auf dem Kitzsteinhorn wird die Schlaganzahl der beiden Golfrunden in einer Kombiwertung addiert.



Der ehemalige Weltcupfahrer Alois Vogl aus Deutschland glänzte beim Riesenslalom am Kitzsteinhorn und führte das Feld an. Beim anschließenden Golfen reichten zwei Runden von 76 und 73 Schlägen für den Titelgewinn in der Einzelwertung. Zweiter wurde der der junge Osttiroler Philipp Oberhauser vor Lokalmatador Alexander Heitzmann aus Zell am See. Bei den Damen sicherte sich das 16-jährige slowakische Golftalent Antonia Zacharovska den Sieg und verwies die deutsche Golf Nationalspielerin Julia Hafenrichter und die Kanadierin Sara Fischer auf die Plätze zwei und drei. Die Profi-Wertung gewann Golfprofi Andreas Keil (AUT) vor Jiri Janda (CZE) und Henrik Engvall (SWE).



Gold im Teambewerb sichert sich das Bavarian Ski&Golf Team (GER) vor Ski&Golf Czech Team aus Tschechien sowie dem heimischen Team Heineken. Für das beste Golfergebnis sorgte der englische Tour-Professional Mark Stevenson (142).



Die Ski & Golf-Weltmeisterschaft ist das größte jährliche Golfevent Österreichs. Die außergewöhnliche Kombination von Skifahren und Golfen zieht jedes Jahr ein breites internationales Starterfeld aus 16 verschiedenen Nationen an. Ein attraktives Rahmenprogramm im Casino Zell am See mit der öffentlichen "Casino Night" am 10. Mai und der legendären "Players Night" am 11. Mai rundeten das spannende Wettkampfwochenende ab.



Reizvolle Kombination: Ski & Golf in Zell am See-Kaprun



Skilaufen am Morgen unter besten Bedingungen und im Anschluss Golfen auf frühlingshaften Greens: ein reizvolles Zusammenspiel (https://www.ots.at/redirect/zellamsee4), das so nur wenige Regionen offerieren können. Zell am See-Kaprun bietet mit dem schneesicheren Gletscher am Kitzsteinhorn und einer bestens präparierten 36-Loch Anlage die idealen Voraussetzungen für die Kombination beider Sportarten. Von der Talstation Kitzsteinhorn aus ist der Golfplatz innerhalb von 15 Fahrminuten erreichbar. So bleibt Zeit genug, im Anschluss zum Sonnenskilauf zwischen 2.000 und 3.000 m Seehöhe eine ausgiebige Runde Golf zu genießen.



Alle Ergebnisse der 17. Ski & Golf World Championship unter: www.skigolfworldcup.com



