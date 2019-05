Stuttgart (ots) -



"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 14. Mai 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Nahrungsmittelunverträglichkeit - immer häufiger steckt die Industrie dahinter



Wenige wissen, dass Nahrungsunverträglichkeiten oft durch industriell hergestellte Lebensmittel verursacht werden. Darin enthaltene Emulgatoren sowie Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATIs)) oder Zuckerstoffe (Fodmaps) im Brot können einen Reizdarm verursachen. Dieser führt zu Beschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall. Warum setzt die Industrie diese Stoffe ein und wie kann man eine Unverträglichkeit vermeiden?



Garten der Zukunft - so wird das Grün zur Insektenweide



Das Insektensterben ist eines der großen ökologischen Probleme dieser Zeit, gegen das Gartenbesitzer etwas tun können. Im Rahmen des SWR-Schwerpunktes "Rettet die Insekten" zeigt "Marktcheck", wie ein Garten mit Insektenhotel, den richtigen Pflanzen und einem Permakultur-Hügelbeet zur Insektenweide werden kann.



Wildgrillen - wo das Brutzelvergnügen erlaubt ist



Für eine große Grillparty mit Freunden nutzen viele öffentliche Parkanlagen. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wo Wildgrillen erlaubt ist und worauf man dabei achten muss. Kann das Grillen auf Balkon und Terrasse vom Vermieter verboten werden? Welche Vorschriften müssen in diesem Fall eingehalten werden?



