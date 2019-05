Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Euronext nach der Zustimmung Norwegens zur Übernahme der Börse Oslo auf "Sell" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Michael Werner rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem positiven Ergebnisbeitrag von bis zu 17 Prozent. Das Potenzial sei im Kurs allerdings eingepreist. Seine Verkaufsempfehlung begründet der Experte mit dem schwachen Handelsumfeld./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-05-13/13:45

ISIN: NL0006294274