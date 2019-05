Nürnberg (ots) -



Die spannende Welt des Einzelhandels live erleben, vom Discounter NORMA wird das möglich gemacht: Aktuellstes Beispiel ist der "Schüler Power"-Tag am NORMA-Stammsitz, der jetzt 15 Schüler und Schülerinnen der Dr. Theo-Schöller-Mittelschule aus Nürnberg begeistert hat. Für die potenziellen Nachwuchstalente standen nicht nur die Türen in der Zentrale und im Fürther Logistikzentrum offen, sondern die Jugendlichen brachten sich auch aktiv in eine NORMA-Filiale ein. Die Warenbestellung und Qualitätskontrolle, der Kassiervorgang sowie das Backen leckerer Brotartikel gehörten zu den interessanten Arbeitsschritten, bei denen die jungen Besucher auch alles über die guten Berufsaussichten bei NORMA erfuhren.



Nicht mit der Theorie langweilen, sondern in der Praxis überzeugen - mit dieser typischen NORMA-Philosophie brachte sich der Discounter aus Nürnberg jetzt in den Schüler-Power-Tag ein. In Kooperation mit der Defacto X-Stiftung, die sich in der Metropolregion Nürnberg für die aussichtsreiche Berufsorientierung der Jugend stark macht, wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Den 15 Schülerinnen und Schülern wurde schnell deutlich, wie viele Zahnräder bei einem so großen Handelsunternehmen wie NORMA perfekt ineinandergreifen, damit die Kunden des in vier europäischen Ländern (neben Deutschland auch Frankreich, Tschechien und Österreich) aktiven Discounters jederzeit von 1a-Qualität und Frische profitieren. Die Voraussetzungen für diesen Erfolg sind aber klar definiert: Erst möglich wird das mit dem Teamgeist in allen NORMA-Vertriebsregionen, modernster Informationstechnologie in allen Gebäudekomplexen und durch die Bereitschaft im Unternehmen, bei Sortimentszusammenstellung und Serviceleistung auf die Verbraucherwünsche einzugehen. Exakt das klappt bei NORMA seit über 50 Jahren, wobei der Lebensmittel-Discounter inzwischen schon über 1.450 europaweite Filialen und den immer beliebteren Onlineshop NORMA24.de verfügt.



Zum Abschluss des großen Schüler Power-Tages, an dem auch die NORMA-Geschäftsleitung teilnahm, bekamen die 15 Schülerinnen und Schüler selbstverständlich ein Teilnahme-Zertifikat überreicht. Aufschlussreiche Diskussionen und die aktive Teilnahme an diesem Ereignis haben dazu geführt, dass man sich nicht nur gegenseitig in bester Stimmung verabschiedet hat, sondern vielleicht bereits in naher Zukunft wiedersieht. Denn auch bei den Jugendlichen ist der Discounter NORMA ein begehrter Arbeitgeber - im Gesamtunternehmen sind zurzeit bereits über 1.600 Azubis unter Vertrag.



Die Gründe liegen auf der Hand: Keine überflüssige Bürokratie, rasche Aufstiegschancen und ein Handelsunternehmen, das sich international positioniert. Immer mehr Schülerinnen und Schüler - und spätere - Berufseinsteiger spricht das Erfolgsprofil des Discounters NORMA sofort an. Wer sich dann nach der Entscheidung für NORMA mit Engagement, Lernbereitschaft und serviceorientiertem Denken auf seinen persönlichen Berufsweg begeben möchte, stehen etliche Karrieretüren offen. Der Discounter aus Nürnberg wächst überdurchschnittlich und baut die stationären Vertriebskanäle mit den NORMA-Filialen sowie im Internet mit dem Online-Shop www.NORMA24.de kontinuierlich aus.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



