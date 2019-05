St.Gallen - Der Schweizer Immobilienmarkt schreibt Quartal für Quartal neue Rekorde. So markierten Einfamilienhäuser gemäss der aktuellen Raiffeisen-Studie «Immobilien Schweiz» Ende des ersten Quartals 2019 ein neues preisliches Allzeithoch. Gleichzeitig waren im gleichen Zeitraum noch nie so viele Eigentumswohnungen zum Kauf ausgeschrieben. Noch nie zuvor waren so viele Eigentumswohnungen...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...